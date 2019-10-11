فرنسا: مواعيد جديدة لاستفتاء ثان حول استقلال إقليم «كاليدونيا الجديدة»

أعلن رئيس وزراء فرنسا، إدوار فيليب عن مواعيد جديدة لاستفتاء ثان حول استقلال إقليم كاليدونيا الجديدة في عام 2020، بعد أقل من عامين من إجراء أول استفتاء.

ونقلت إذاعة نيوزيلندا اليوم الجمعة عن فيليب قوله إنه سيتم إجراء الاستفتاء إما في 30 أغسطس أو السادس من سبتمبر العام المقبل .

وأضاف فيليب أن موعد التصويت في الاستفتاء لم يكن من السهل تحديده. ونقلت الإذاعة عن فيليب قوله إن التاريخ سيتم تحديده في الأسبوعين المقبلين.

وكان إقليم "كاليدونيا الجديدة" البعيد في المحيط الهادي قد صوت العام الماضي لصالح البقاء جزء في فرنسا، حيث اختارت نسبة أعلى بكثير مما كانت متوقعة من الناخبين الاستقلال، فيما عارض ذلك 4ر56 بالمئة.

وبلغت نسبة الإقبال رقما قياسيا وهو 80 بالمئة.

وكان إقليم "كاليدونيا الجديدة" قد شهد أعواما من العنف في ثمانينيات القرن الماضي، بين القوات الموالية للاستقلال، التي تحظى بالتأييد بشكل رئيسي من شعب "الكاناك" وهم السكان الأصليون لإقليم كاليدونيا الجديدة والقوات الموالية لفرنسا، التي تحظى بالدعم بشكل كبير من أحفاد المستوطنين الأوروبيين.

وانتهى العنف باتفاق السلام في عام 1988، الذي نص على الحكم الذاتي في ثلاثة أقاليم، اثنان يقطنهما أغلبية من شعب "الكاناك".

وفي وقت لاحق وسع اتفاق في عام 1998 هذا الحكم الذاتي، معترفا بالمظالم التاريخية ضد شعب الكاناك وحدد موعدا نهائيا وهو عام 2018، للتصويت بشأن الاستقلال، مع تصويتين إضافيين في الاستفتاء بحلول عام 2022.

ويقع إقليم "نيو كاليدونيا" وعدد سكانه ربع مليون نسمة على بعد 1200 كيلومتر شرق استراليا و18 ألف كيلومتر من باريس.

والأرخبيل الواقع جنوب المحيط الهادي يقطنه المستوطنون الأوائل منذ حوالي ثلاثة آلاف عام.

واستعمرته فرنسا قبل 165 عاما والإقليم الآن يصيغ قوانينه الخاصة، بما في ذلك فرض الضرائب والعمل.