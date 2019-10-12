قائد الشرطة الاتحادية العراقية: جئنا إلى مدينة الصدر لحماية المتظاهرين

أكد قائد الشرطة الاتحادية العراقية اللواء الركن جعفر البطاط، اليوم الجمعة، أن قواته جاءت إلى مدينة الصدر لحماية المتظاهرين، مشددًا على أنه لن يتم السماح بإطلاق النار.

وقال البطاط، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز": "لن نسمح بإطلاق النار، جئنا إلى مدينة الصدر لننفذ تعليمات القيادة بحماية المتظاهرين وحرية التظاهر السلمي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وفرض الأمن والأمان للمواطن... غايتنا خدمة المواطن وحفظ الأمن وبمهنية عالية".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، الاثنين الماضي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بسحب قطعات الجيش من مدينة الصدر، واستبدالها بقطاعات الشرطة الاتحادية.