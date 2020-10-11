هاميلتون يتوج بسباق جائزة إيفل الكبرى لفورمولا وان ويعادل رقم شوماخر القياسي

عادل البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، الرقم القياسي المسجل بإسم مايكل شوماخر من حيث عدد مرات الفوز بسباقات الجائزة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، حيث فاز بسباق جائزة إيفل الكبرى، اليوم الأحد، محققا فوزه بالسباق رقم 91 في مسيرته.

وحقق إنجازه على مضمار "نوربرجرينج" الذي تم تسمية أحد أقسامه بـ"شوماخر-اس" على اسم الأسطورة الألمانية، متفوقا على ماكس فيرستابين سائق ريد بول، ودانييل ريتشاردو سائق رينو.

واستغل هاميلتون خطأ في اللفة الثالثة عشر، ارتكبه فالتيري بوتاس، الذي انطلق من مركز الانطلاق الأول، والذي اضطر للانسحاب من السباق بعدما عانى من انقطاع الطاقة، وابتعد عن هاميلتون بفارق 69 نقطة في ترتيب فئة السائقين.

وانضم هاميلتون لفورمولا-1 في 2007 مع فريق مكلارين، وفاز بأول سباق له في هذا العام بكندا، وحل محل شوماخر في فريق مرسيدس في 2013. ويحمل هاميلتون الرقم القياسي من حيث حصوله على مركز الإنطلاق الأول حيث حصل عليه 96 مرة سابقة، وبإمكانه أن يحمل الرقم القياسي من حيث عدد السباقات التي فاز بها بعد اسبوعين في إيمولا بإيطاليا، حيث سيكون هذا السباق هو السباق رقم 262 في مسيرته.