وقّع الاتحاد الإفريقي ومؤسسة القيادة الإفريقية مذكرة تفاهم من أجل تفعيل البرامج المشتركة لتعزيز المصداقية في إدارة الانتخابات والنهوض بالحكم الرشيد والسلام والأمن في إفريقيا.

ووفق بيان الاتحاد الإفريقي، تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل السفير بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن نيابة عن المفوضية، والدكتور أولوميد أجايي، المدير التنفيذي لمؤسسة القيادة الإفريقية.

من جانبه، أكد المفوض بانكول أديوي على الحاجة الماسة لشراكات قوية لترسيخ الحكم الديمقراطي، خاصة في وقت تنتشر فيه إساءة استخدام الدساتير والتغييرات غير الدستورية للحكومات.

في غضون ذلك، قال الدكتور أجايي "نحن مصممون على العمل مع الاتحاد الإفريقي من خلال مفوضية الشؤون السياسية والسلام والأمن لضمان خلق بيئة أفضل من خلال النشر المناسب لإدارة مراقبة الانتخابات وإجراء التحليلات والبحوث وبناء القدرات والمشاركة مع أصحاب المصلحة لنشر الديمقراطية وبناء مجتمعات يعززها التوافق الوطني وروح التعدد.