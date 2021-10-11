 حرس الحدود البولندي: مجموعتان من المهاجرين حاولتا عبور الحدود بالقوة - بوابة الشروق
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حرس الحدود البولندي: مجموعتان من المهاجرين حاولتا عبور الحدود بالقوة

علم بولندا
علم بولندا
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 9:37 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 9:37 م

قال حرس الحدود البولندي إن مجموعتين من المهاجرين حاولتا العبور بالقوة إلى بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي من الحدود مع بيلاروس.

وأفاد تقرير بأن مجموعتين تتألفان من 90 شخصا و130 شخصا حاولتا دخول الأراضي البولندية بشكل غير قانوني مطلع الأسبوع الجاري .
ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن المتحدثة باسم حرس الحدود أنا ميشاليسكا قولها في وارسو اليوم الاثنين إنه تم منع دخول المهاجرين بفضل التدخل السريع من حرس الحدود وجنود الجيش البولندي. ونشر حرس الحدود مقطع فيديو للحادث على موقع تويتر.
وذكرت ميشاليسكا أن حرس الحدود البولندي سجل أكثر من ألفي محاولة عبور غير قانونية عند الحدود مع بيلاروس خلال مطلع الأسبوع الجاري.

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