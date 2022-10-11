تراجع حاد لأسعار النفط بسبب المخاوف من تراجع الطلب

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تراجعا كبيرا في ختام تعاملات اليوم الاثنين في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي، رغم وجود حالة غموض تحيط بآفاق الإمدادات في الأسواق في ظل اتجاه الدول المصدرة للنفط إلى خفض الإنتاج.

كما تضررت أسعار النفط من التوتر المتصاعد بين واشنطن وبكين بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض قيود جديدة على صادرات التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين.

وارتفعت أسعار النفط في الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي بعد قرار تجمع أوبك بلس للدول النفطية خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من أول الشهر المقبل، وإعلان روسيا عدم بيع النفط الخام للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر النفط الروسي الذي تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيين لفرضه كجزء من العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 51ر1 دولار أي بنسبة 6ر1% إلى 13ر91 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط العالمي بمقدار 94ر1 دولار أي بنسبة 95ر1% إلى 98ر95 دولار للبرميل ديسمبر المقبل.