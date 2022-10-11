إضراب عمال بقطاع البتروكيماويات جنوب إيران تزامنا مع الاحتجاجات التي تضرب البلاد

أضرب عمال مشروع يعمل في بوشهر للبتروكيماويات الواقع في عسلوية ، جنوب إيران ، اليوم الاثنين وبدأوا في التجمع، و ذلك يأتي بالتزامن مع احتجاجات تعصف بإيران بسبب وفاة الفتاة مهسا أميني لدى احتجازها في مركز للشرطة بسبب عدم التزامها بالزي الإسلامي .

أعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال عقود النفط في بيان موجه إلى نظرائه في جميع المصافي والبتروكيماويات في منصات النفط وقطاع الحفر: "حان الوقت الآن للاحتجاج على نطاق واسع والاستعداد للإضرابات على الصعيد الوطني ،بحسب موقع "إيران انترناشونال".

و أظهرت مقاطع فيديو أن عمال شركة عسلوية للبتروكيماويات المضربين كانوا يحرقون الإطارات على الطرق منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وردد هؤلاء العمال شعارات مثل الموت للديكتاتور.

في وقت سابق ، أصدر المجلس المنظم للاحتجاج لعمال عقود النفط بيانًا يحذر من أنه إذا لم تضع الجمهورية الإسلامية حداً للقمع المميت للانتفاضة في جميع أنحاء البلاد ، فإن هؤلاء العمال سيضربون.

ودخلت الاحتجاجات في إيران أسبوعها الرابع ، ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، التي تتخذ من أوسلو مقرا لها، قُتل 185 شخصا على الأقل حتى الآن على أيدي قوات الأمن، من بينهم 19 طفلا.

فيما قالت الشرطة الإيرانية أن 41شخصا لقوا حتفهم.