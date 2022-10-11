وزير عراقي يصف القصف الإيراني لمناطق بكردستان بانتهاك سيادة العراق

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وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، القصف المدفعي الصاروخي الإيراني على مناطق بإقليم كردستان بأنه "انتهاك لسيادة العراق".

وأكَّد وزير الخارجيَّة خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيرته الألمانيَّة أنالينا بيربوك على أهمّية احترام سيادة العراق من قبل دول الجوار، وتعزيز المبادئ ذات الصلة بذلك، واتباع القنوات الدبلوماسيّة لمُواجَهة التحدّيات، وحلحلة الأزمات.حسب بيان لوزارة الخارجيّة.

وطالب بإيقاف انتهاكات إيران المتمثلة بالقصف المدفعيّ والصاروخيّ على بعض المواقع داخل الأراضيّ العراقيَّة في الأيام القليلة الماضية كونها تُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة.

وقال وزير الخارجية العراقي إنّ الحكومة تحرص على إنتهاج سياسة مُتوازنة في إقامة العلاقات مع الجميع، ولاسيما دول الجوار وضرورة العمل المُشترَك على المُستوى الإقليميّ والدوليّ لمنع تدخّل أي طرف في الشُؤُون الداخليَّة العراقيَّة، وحماية السيادة.

وأضاف أنَّ الاستقرار الداخليّ العراقي ينعكس على استقرار المنطقة وأنّ التوتر يُؤدّي إلى زعزعة الوضع الأمنيّ في المنطقة، ومن ثم يتأثر السلام الدوليّ.