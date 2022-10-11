التشكيل المتوقع لميلان وتشيلسي بدوري أبطال أوروبا

يواجه ميلان نظيره تشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد تشيلسي صاحب المركز الثاني لكن البلوز يتفوق على الروسونيري في المواجهات المباشرة، حيث نجح تشيلسي في الفوز على ميلان في الجولة الثالثة بثلاثة أهداف دون رد والتي جمعتهما على ملعب ستامفورد بيردج.

ومن المتوقع أن يبدأ ستيفانو بيولي، المدير الفني للميلان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيبريان تاتاروسانو

خط الدفاع: سيرجينو ديست – بيير كالولو – ثيو هيرنانديز – فيكايو توموري

خط الوسط: ساندرو تونالي – إسماعيل بن ناصر – رادس كرونيتش

خط الهجوم: إبراهيم دياز – أوليفيه جيروه – رافاييل لياو

ومن المتوقع أن يبدأ جراهام بوتر، المدير الفني لتشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه – تياجو سيفا – كاليدو كوليبالي – ريس جيمس

خط الوسط: لوفتوس تشيك – ماتيو كوفاسيتش – بن تشيلويل

خط الهجوم: رحيم سيترلنج – بيير إيميريك أوباميانج – ماسون ماونت