تركيا تدعو لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا: الحرب على وشك دخول مرحلة خطيرة

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دعت تركيا لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، حيث قالت إن الحرب على وشك الدخول في مرحلة خطيرة، في ظل ابتعاد الجانبين عن الحل الدبلوماسي.

وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، في حوار تلفزيوني اليوم الثلاثاء "يجب إقرار وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن. وكلما كان ذلك أقرب كلما كان أفضل للدولتين ولنا جميعا".

وأضاف لشبكة "تي في نيت"، أن تركيا تخشى أنه كلما طال أمد الحرب، كلما ازداد تعقيد وسوء الوضع.

وأوضح أن أنقرة تسعى لإقرار "وقف إطلاق نار قابل للاستمرار وسلام عادل" بناء على وحدة أراضي أوكرانيا، وذلك قبل تضاعف خسائر الجانبين بصورة أكبر خلال فصل الشتاء.

وحث جاويش أوغلو بصورة منفصلة قوى الغرب على تحمل المسؤولية، وأن تكون على استعداد لمناقشة العقوبات على موسكو.

وتركيا العضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تقوم بدور الوسيط بين أوكرانيا وروسيا منذ أن قامت موسكو بغزو كييف في فبراير الماضي.

وعلى الرغم من انتقاد أنقرة لموسكو، فإنها رفضت الانضمام للعقوبات الغربية.

وتأتي تعليقات شاويش أوغلو بعد فترة قصيرة من تصريح مصدر رئاسي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغن يعتزم لقاء نظيره الروسي فلادمير بوتين في وقت لاحق من هذا الاسبوع في أستانا، عاصمة كازاخستان.

وأضاف المصدر أنه من المقرر عقد اللقاء الخميس المقبل، على هامش قمة أمنية آسيوية، وذلك دون توضيح طبيعة اللقاء.

وذكرت وكالة الاناضول التركية للأنباء أمس الاثنين، نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن أردوغان وبوتين سوف يناقشان "فكرة إجراء مباحثات بين روسيا والغرب".