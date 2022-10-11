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موسكو: روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 9:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 9:07 ص
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية.

وأضاف ريابكوف، في تصريحات لوكالة سبوتنيك: "تقوم الولايات المتحدة والدول الغربية بتأجيج الخطاب النووي على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا، إنها تحاول جعل الأمر يبدو كما لو أن بلادنا تستعد لشن ضربات باستخدام أسلحة الدمار الشامل".

وأوضح أن الوثيقة الخاصة بأساسيات سياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي، والتي تمت الموافقة عليها بمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدد بوضوح شروط تطبيقها.

ووفقًا للوثيقة، تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة "تلقي معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية لمهاجمة أراضي روسيا أو حلفائها، واستخدام الأسلحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل على أراضي روسيا وحلفائها".

وأضاف أن الأمر يشمل أيضا "تهديد العدو للمنشآت الهامة في الدولة أو المنشآت العسكرية الهامة، والتي سيؤدي فشلها إلى تعطيل رد القوات النووية، كذلك العدوان على روسيا باستخدام الأسلحة التقليدية والذي يجعل وجود الدولة في حد ذاته مهددا".

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