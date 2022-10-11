وزير الخارجية السعودي: قرار «أوبك بلس» اقتصادي بحت وتم اتخاذه بالإجماع

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله إن قرار "أوبك بلس" بخفض إنتاج النفط، اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء.

وأضاف عبد الله - في تصريح خاص لقناة العربية الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن دول "أوبك بلس" تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب.

وأوضح أن دول "أوبك بلس" تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين، لافتا إلى أن العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين وساهم في استقرار المنطقة.. خاصة وأن علاقة المملكة مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسيسها.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أنه لا يتم النظر لأي تفسيرات سياسية تتعلق بقرار "أوبك بلس".

وكانت مجموعة "أوبك بلس" التي تضم أعضاء في "أوبك" ودول منتجة للنفط من خارجها، أقرت الأسبوع الماضي خفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يومياً، في أكبر عملية خفض منذ عام 2020.