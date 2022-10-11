السفير الأوكراني في ألمانيا: ثمة خطر حقيقي لاحتمال استخدام روسيا الأسلحة النووية

أعرب السفير الأوكراني في ألمانيا، أندريه ميلنيك، عن اعتقاده بوجود خطر حقيقي لاحتمال استخدام روسيا أسلحة نووية في بلاده.

وفي تصريحات لمحطة "آر تي إل/إن تي في" التلفزيونية الألمانية، قال ميلنيك مساء اليوم الاثنين إن الهجمات الصاروخية الروسية على مدن في أوكرانيا أوضحت أنه يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادر على فعل أي شيء.

وطالب ميلنيك الغرب بأن يوضح لروسيا بشكل شديد الوضوح وبدون مجاملات دبلوماسية ما تتوقعه روسيا في حال استخدام بوتين الأسلحة النووية في أوكرانيا " وأعتقد أن شركاءنا وحلفاءنا ينبغي أن يكونوا قادرين على فعل ذلك بلغة يفهمها بوتين".

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، صرح أمس الأحد بأن الحكومة الأمريكية ليس لديها مؤشرات تفيد بأن بوتين اتخذ قرارا باستخدام أسلحة نووية.

تجدر الإشارة إلى أن ميلنيك لم يتبق له سوى أيام قليلة في منصبه كسفير لبلاده في ألمانيا حيث سيغادر برلين في الرابع عشر من الشهر ليتولى منصبا جديدا في وزارة الخارجية في كييف، وسيخلفه أوليكسي ماكييف في منصبه كسفير لأوكرانيا في برلين.