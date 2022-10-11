اليابان ترفع إجراءات فيروس كورونا في محاولة لإحياء القطاع السياحي للبلاد

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء رفع الحد الأقصى للوافدين يوميا والحظر على الرحلات الفردية غير المحددة مسبقا في محاولة لإحياء قطاع السياحة الذي تأثر عقب جائحة كورونا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو- بحسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن "تخفيف الضوابط الحدودية يهدف لزيادة تسهيل التبادلات الدولية بين اليابان وخارجها مع الاستفادة من ضعف الين وهو مفيد للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لليابان".

ومن جانبه، قال وزير السياحة الياباني تيتسو سايتو"إنه يوم تاريخي لصناعة السياحة"، موضحا أنه بالإضافة لرفع سقف الدخول ل 50 ألف شخص وإنهاء شرط أن يسافر السائحون في جولات سياحية، لن تطلب اليابان بعد الآن من الزائرين الحصول على تأشيرة إذا كانوا مواطنين في بلد أبرمت معه اليابان اتفاقية تنازل قبل الوباء".

وأشار إلى أنه بالنسبة للسياحة المحلية فقد بدأت الحكومة اليابانية برنامجا وطنيا لخصم السفر، حيث تقدم إعانة مالية تصل إلى 11 ألف ين أي ما يعادل نحو 76 دولارا أمريكا للفرد، مضيفا أن ذلك البرنامج بدأ في جميع محافظات اليابان البالغ عددها 47 محافظة باستثناء طوكيو التي ستنضم في 20 أكتوبر الجاري.

وألغت اليابان تصنيفها للبلدان والمناطق من خلال مخاطر كوفيد-19 والسماح للأشخاص بتخطي اختبار الكشف عن الفيروس والعزل عند الدخول طالما أنهم يقدمون دليلا على خضوعهم لثلاثة لقاحات أو إرجاع نتيجة اختبار سلبية خلال 72 ساعة من المغادرة.

وكانت تدابير مراقبة الحدود اليابانية قد تعرضت لانتقادات من قبل السياحة والترفيه وغيرها من الصناعات في الداخل والخارج لكونها صارمة للغاية وطويلة الأمد حيث تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بجعل إجراءات دخول اليابان متماشية مع مجموعة الدول السبع الأخرى.

