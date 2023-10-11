رئيس مياه سوهاج يتفقد توسعات محطة غرب ومشروعات المعالجة الثلاثية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أعمال نهو ملاحظات توسعات محطة مياه سوهاج غرب، والتي تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واستلامها في يناير من العام الجاري.

وتبلغ طاقتة المحطة التصميمية 900 لتر لكل ثانية، وتغذي مليون مواطن تقريباً بمدينة سوهاج وتوابعها بتكلفة 580 مليون جنيه.

كما تفقد الأعمال المطلوب استكمالها لماخذ وبوستر المحطة؛ تمهيداً لاستلامهما ابتدائيا، وشدد رئيس مياه سوهاج على الشركة المنفذة لأعمال الماخذ والبوستر بضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال خلال الشهر الجاري؛ لبدء أعمال التشغيل التجريبي.

وأوضح المهندس أبو ضيف محمد أحمد جبر، مستشار الشركة لشئون المشروعات، أنه تم تفقد محطة معالجة صرف صحي غرب سوهاج، والتي تخدم مدينة سوهاج، وتبلغ طاقتها التصميمية 50 ألف متر مكعب لكل يوم، وجارِ رفع كفائتها وطاقتها الاستعابية لتبلغ 65 ألف متر مكعب لكل يوم، بالإضافة إلى الانتهاء من تأهيلها وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بتكلفة 591 مليون جنيه.

كما تابع المهندس أحمد علي، نائب رئيس قطاع المشروعات، مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشارع ترعة باجا بمدينة سوهاج، والتي بلغت نسبة تنفيذه 70% بقيمة 19.1 مليون جنيه، وجارِ الانتهاء منه في ديسمبر من العام الجاري، والتي تأتي ضمن خطة الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي لمدينة سوهاج، بقيمة 61 مليون جنيه من تمويل الشركة، وكذلك 71 مليون جنيه من تمويل الخطة الاستثمارية للمحافظ.