أعلنت الخطوط الجوية الكندية، عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، فصل الطيار الكندي مصطفى عزو من أصول مصرية، بسبب مشاركته في مظاهرة بمدينة مونتريال الكندية، تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك عزو، عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، صورًا للافتات تدين القصف الإسرائيلي على غزة، مدون عليها شعارات " تبًا لإسرائيل، هتلر فخور بكم"، كما نشر صورة لعلم إسرائيلي يُلقى في سلة المهملات مع عبارة توضيحية تقول: "حافظوا على نظافة العالم".

وأدانت الشركة الكندية منشورات الطيار قائلة:"نحن على علم بالمشاركات غير المقبولة التي أدلى بها أحد طياري شركة طيران كندا. نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، وقد أُخرج من الخدمة يوم الاثنين 9 أكتوبر. ونحن ندين بشدة العنف بجميع أشكاله".

* من هو مصطفى عزو؟

أفادت صحيفة "سي تي في الكندية"، بأنها رصدت لقطات على إنستجرام لحساب طيار مصري يدعى مصطفى عزو، تضمنت صور مشاركته بالمظاهرات، وكتب عليها عبارات مثل: "تبا لك يا إسرائيل"، و"احترقي في الجحيم".

* فصل من العمل

ومع مشاركة عزو تلك اللقطات، أعلنت شركة "آير كندا" التي يعمل بها الطيار، أنها تابعت تلك المشاركات، ووصفتها بغير المقبول؛ لذا قررت فصله وإبعاده عن الشركة بداية من اليوم، مع تأكيدها على رفضها للعنف بكل أشكاله.

من جهتها ذكرت النقابة التي تمثل طياري الخطوط الجوية الكندية، أنها تشعر "بحزن شديد بسبب المآسي في الشرق الأوسط وتدين كل أعمال العنف والكراهية وأي ترويج له".

* لا وجود لحسابه

ومع البحث عن حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، تبين لـ"الشروق" أنه بات غير موجود على أي من منصاتها.

* كندا تدعم إسرائيل

وأعلنت كندا رسميا دعمها لإسرائيل بعد الهجوم الذي شنته حماس، وجاء في بيان صدر عن ترودو، أمس الأحد: "إلى أصدقائنا الإسرائيليين: الكنديون معكم. إن حكومة كندا جاهزة لدعمكم، ودعمنا للشعب الإسرائيلي لا يتزعزع".

وأدان رئيس الحكومة الكندية جاست ترودو، الهجوم الفلسطيني على إسرائيل، داعيا لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، واعدا بالعمل مع شركاء كندا الدوليين من أجل إحلال السلام في المنطقة.