"تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية"..

-استمرار اعمال الحمله المكبرة للنظافه ورفع المخلفات والقمامة والاتربة بمركز ومدينة الجمالية بمشاركة عدد 9وحدات محليه..

-" مختار": تم رفع 2200 طن مخلفات صلبه ونواتج تطهير من كافة المناطق بنطاق مدينة والقري التابعة لرئاسة مركز الجمالية..

استمرت في محافظة الدقهلية، أعمال الحمله المكبرة للنظافة ورفع المخلفات ونواتج التطهير بمركز ومدينة الجمالية، وذلك بمشاركة 9 وحدات محليه ومعدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة؛ تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأشار مختار، إلى رفع 2200 طن مخلفات صلبة من كل المناطق بنطاق المدينة والقرى التابعة لرئاسة مركز الجمالية في ثاني أيام عمل الحملة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كل القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

ومن جهته، أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه بالتنسيق مع المحاسب نادر محيي الدين رئيس مركز ومدينة الجمالية ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة شملت مراكز المطرية والمنزلة والكردي وبلقاس ودكرنس ومنية النصر وبني عبيد محلة الدمنة وميت سلسيل.

وأضاف أن الحملة تستمر بمعاونة معدات النظافة ما بين سيارات حمولة 20 طنا و10 أطنان لوادر وذلك بمشاركة جهاز النظافة والتجميل وإشراف المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل حيث شمل العمل استكمال رفع المخلفات الصلبة وناتج التطهير من على حرم طريق الجمالية ليسا الجمالية، ورفع المخلفات الصلبة بطريق المطرية المنصورة.



ولفت إلى رفع ناتج تطهير حرم البحر الصغير أمام مقابر المسلمين بمدينة الجماليه.



والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهلية حرصا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.