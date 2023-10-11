الأمم المتحدة تثمن دور مصر في محاولات إيصال المساعدات إلى غزة

ثمن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، دور مصر في محاولات إيصال المساعدات إلى غزة.



وقال جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي بثته قنوات إخبارية عربية، "يجب السماح بوصول المساعدات إلى غزة".



وشدد جوتيريش على تجنب استهداف المدارس في غزة، كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن لدى حماس.



وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".



في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



وبلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1200، والمصابين 2900، بحسب ما أعلنت هيئة البث الرسمية فجر الأربعاء.