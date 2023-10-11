بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وما يمكن عمله لحل المشاكل الإنسانية في المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكر البيان أن أردوغان والعاهل الأردني "ناقشا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والخطوات التي ينبغي اتخاذها على المستوى الإقليمي والدولي لضمان السلام وحل المشكلات الإنسانية الناشبة في المنطقة"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأكد أردوغان على ضرورة "أخذ الحيطة من تمدد الصراع إلى عموم المنطقة"، مشددا على استعداد تركيا لتقديم كل أنواع الدعم بما في ذلك الوساطة لإنهاء التوتر.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.