مصطفى الفقي: عملية طوفان الأقصى ضربت مشروعات التطبيع

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن عملية طوفان الأقصى ضربت مشروعات تطبيع إسرائيل مع الدول العربية المختلفة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات ستمضي بإيقاع مختلف.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن العملية أيقظت أسس القضية الفلسطينية من جديد، وستزرع في الذاكرة الإسرائيلية أمورًا لن تنسى.

وذكر أن «العملية سترسخ في اللاوعي الإسرائيلي أن المسألة ليست بتلك السهولة»، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية مراجعة المعسكر الفلسطيني لذاته ووحدة الصف بين أطرافه.

وأكد أن مصر ملتزمة بالثوابت التاريخية في التعامل مع القضية الفلسطينية، قائلًا إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات لم يمس الحقوق الفلسطينية عندما وقع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وحذر من الدعوات الخاصة بدفع الفلسطينيين نحو الأراضي المصرية؛ وخاصة أن مصر الجائزة الكبرى ويستغلها البعض لتصفية القضية.