أمريكا تحمل حزب الله مسؤولية التصعيد الإسرائيلي على لبنان وتطالب بمعاقبة إيران

حث نائب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، دول العالم على المشاركة في هذا النداء العاجل لجمع 432 مليون دولار في إطار تقديم المساعدة للاجئين في لبنان.

وأعرب خلال كلمة أمام مجلس الأمن مساء الخميس، عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء التقارير التي تفيد بإصابة أفراد من قوات حفظ السلام، مطالبا جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل؛ بضمان سلامة مرافق وموظفي اليونيفيل في جنوب لبنان.

وأضاف أن «حزب الله يتحمل مسؤولية الوصول إلى هذه المرحلة؛ جراء تهديده المستمر لأمن وسلامة إسرائيل ولبنان، من خلال الدعم العسكري والمالي من إيران، الذي عزز قوته في انتهاك لسيادة لبنان واستقلاليته».

ورأى أنه «لا توجد حكومة ستسمح بنزوح آلاف الأشخاص وسقوط آلاف الصواريخ على المدنيين».

وأوضح أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لإعادة النازحين إلى منازلهم، مطالبا جميع الأطراف بتنفيذ القرار 1701، وانسحاب حزب الله من المناطق الحدودية، ونشر الجيش اللبناني واليونيفيل في الجنوب، بما في ذلك فرض حظر أسلحة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم إمداد إيران لحزب الله.

وطالب بإدانة إيران لتقويضها سيادة لبنان وإدانة حزب الله لمهاجمته إسرائيل، مضيفا أنه «علينا الاستعداد لمعاقبة إيران على انتهاكها قرار مجلس الأمن، وتقديمها الدعم لحزب الله، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين».