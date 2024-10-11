الأمم المتحدة تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام جنوب لبنان وإصابة جنديين

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، عن مقتل 12 جنديا إسرائيليا على الأقل، بالإضافة إلى عدد من مقاتلي حزب الله، في صدامات شرسة جنوب لبنان منذ بداية أكتوبر الجاري، وفقا لما رصدته قوات اليونيفيل بعد عمليات تسلل قوات المشاة والدبابات الإسرائيلية للجنوب اللبناني.

وأشار خلال كلمة أمام مجلس الأمن مساء الخميس، إلى إصابة اثنين من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل صباح الخميس، وإصابة مركز مراقبة تابع لها في الناقورة بنيران الدبابات الإسرائيلية.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على موقع للأمم المتحدة من ثقب في السياج، وكما أطلقت النيران على كاميرات مراقبة في الموقع ذاته في اليوم السابق، بالإضافة إلى استهداف موقع آخر تابع للأمم المتحدة، وإصابة نظام الإنارة ومحطة اللاسلكي.

ولفت إلى أن إسرائيل طلبت من اليونيفيل إخلاء مواقعها على مسافة 5 كيلومترات من الخط الأزرق قبل بدء عمليتها البرية في لبنان، مشيرا إلى رفض القوات ذلك عملا بالولاية المناطة بها.

وأعرب عن اعتراض الأمم المتحدة الشديد على إنشاء إسرائيل مواقع عسكرية قريبة من مواقع الأمم المتحدة.

وأوضح أن اليونيفيل قررت تخفيف تواجدها في المواقع الأكثر عرضة للخطر بنسبة 25%، مشيرا إلى أن أمن وسلامة قوات حفظ السلام في خطر متزايد، لا سيما وأن هذه الأعمال تخالف مبدأ حماية مقرات الأمم المتحدة وموظفيها.