أجريت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة قنا في أجواء هادئة، وسط مشاركة ملحوظة من أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على ممارسة حقهم النقابي في مناخ ديمقراطي راقٍ.

أسفرت النتائج عن فوز الدكتور محمود عويس بمقعد فوق السن، فيما فاز كل من الدكتور عمرو حامد، بمقعد فوق السن، والدكتور أحمد حسين، والدكتور وليد أبو العباس بمقعدي تحت السن.

وجرت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية، برئاسة المستشار ياسر الهواري والمستشار أحمد وصفي، لضمان سلامة الإجراءات ونزاهة النتائج.

وأشرف على سير العملية الانتخابية الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا ورئيس لجنة الانتخابات، الذي أكد أن ما شهدته النقابة اليوم يمثل نموذجًا للعمل النقابي المسئول، مشيدًا بجهود اللجان التنظيمية وأعضاء النقابة في إنجاح هذا الاستحقاق المهني.

وأشار الديب إلى أن المشاركة الواسعة وروح التعاون بين الأطباء تعكس وعيهم النقابي وحرصهم على دعم مؤسستهم المهنية، موجّهًا الشكر للنقابة العامة على ما قدّمته من دعم وتيسيرات لإنجاح العملية الانتخابية.