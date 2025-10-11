شهدت مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة جريمة قتل مأساوية، حيث أقدم عامل على إنهاء حياة راعي أغنام، ثم اتصل بأسرة المجني عليه ليبلغهم بأنه قتل ابنهم، وجلس بجوار الجثة حتى وصلت أسرته إلى موقع الحادث.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد بقيام أحد الأشخاص بقتل راعي أغنام إثر خلافات نشبت بينهما. وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وعلى الفور، وجّه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم عبده خطاب، رئيس فرع البحث الجنائي، لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه، قام على إثرها الأول بتسديد طعنات نافذة للمجني عليه حتى سقط قتيلاً، ثم اتصل بأهلية الضحية وأبلغهم بجريمته.

ضبط المتهم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.