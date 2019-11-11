مسؤول أمريكي: ترامب سيحذر أردوغان من شراء صواريخ روسية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أمس الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب سيحذر نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الجاري من أن بلاده تخاطر بفرض عقوبات ضدها بسبب شراء منظومة الدفاع الصاروخي إس- 400 الروسية.

وقال أوبراين لشبكة "سي بي إس" الإخبارية: "لا يوجد مكان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمنظومة إس- 400. لا يوجد مكان في حلف الناتو لمشتريات عسكرية روسية كبيرة. هذه رسالة سيوصلها الرئيس بوضوح تام لاردوغان عندما يكون هنا في واشنطن".

وحذر أوبراين أيضا من أنه إذا لم تتخلص تركيا من منظومة إس -400 ، فمن المحتمل أن تكون العقوبات هي الخطوة التالية.

وقال: "سيتم تمرير العقوبات في الكونجرس بأغلبية ساحقة من الحزبين، وستشعر تركيا بتأثير هذه العقوبات. لقد أوضحنا ذلك للغاية للرئيس أردوغان".

ومن المقرر أن يزور أردوغان البيت الأبيض يوم الأربعاء المقبل. وتأتي هذه الزيارة وسط انتقادات شديدة لأنقرة من حلفائها في حلف شمال الأطلسي بسبب قرارها شراء نظام إس- 400 الروسي، وهو ما لا يتوافق مع أنظمة الناتو.