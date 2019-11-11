أحد مديري «أوبر» يبيع 20% من حصته فيها مقابل 547 مليون دولار

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن ترافيس كالانيك أحد مديري شركة خدمات النقل الذكية الأمريكية "أوبر تكنولوجيز" باع حوالي 20% من حصته في الشركة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء بيان رسمي سلمته أوبر إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية القول إن كالانيك /43 عاما/ أحد مديري الشركة باع 20.3 مليون دولار من أسهم الشركة مقابل حوالي 547 مليون دولار.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الصفقة جاءت بعد انتهاء فترة حظر بيع المساهمين الرئيسيين في أوبر أي أسهم من حصصهم لمدة 180 يوما بعد الطرح العام الأولي لأسهم الشركة، مضيفة أن هذه الكمية كانت الأكبر التي يتم طرحها من أسهم الشركة مما دفع السعر إلى التراجع يوم الجمعة الماضي إلى أقل مستوى له منذ الطرح العام الأولي.

وتراجع سهم أوبر في تعاملات صباح اليوم بنسبة 2.2% إلى 26.42 دولار، ليصل إجمالي تراجع سعر السهم منذ طرحه للبورصة قبل ستة أشهر بنسبة 41%. أدى ذلك إلى تراجع القيمة السوقية للشركة من 76 مليار دولار عند الطرح إلى 45 مليار دولار اليوم.

يذكر أن حصة كالانيك في أوبر انخفضت إلى 78 مليون سهم بما يعادل 4.6% من إجمالي أسهم الشركة وبقيمة 3.5 مليار دولار ليظل كالانيك واحدا من أغنى المستثمرين الرواد في عالم التكنولوجيا بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال الاقتصادية الأمريكية قد ذكرت يوم الخميس الماضي أن شركة كلاود كيتشنز أحدث مشروعات كالانيك حصلت على تمويل قيمته 400 مليون دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودية لتقدر قيمة الشركة الناشئة لتطبيقات المطاعم الافتراضية بنحو 5 مليارات دولار.