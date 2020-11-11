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يرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول ومنتخب مصر، أن تأهل الأهلي والزمالك وبيراميدز للبطولات الإفريقية هذا الموسم سيكون له تأثير إيجابي على المنتخب الوطني.

وقرر اتحاد الكرة إقامة حفل تكريم لمحمد صلاح بعدما توج بلقب الدوري الانجليزي مع الريدز الموسم الماضي، ويعتبر صلاح هو أول لاعب مصري يتوج بالبرميرليج.

وقال صلاح في تصريحات لحفل تكريمه: "تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا شيء رائع".

وأضاف: "تأهل الأهلي والزمالك وبيراميدز لنهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية سيكون له تأثير إيجابي بالتأكيد على منتخبنا الوطني".

وأكمل: "أنصح الجمهور بألا ينجرف لأي شيء خارج حدود الكرة، استمتعو بالمباراة في حدود الكرة وليس أكثر من ذلك".

ويتواجد صلاح مع منتخب مصر حاليا استعدادا لملاقاة توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.