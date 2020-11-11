التلفزيون السعودي: طوق أمني متكامل على محيط مقبرة لغير المسلمين في جدة

كشف التلفزيون السعودي اليوم الاربعاء عن فرض طوق أمني متكامل على محيط مقبرة لغير المسلمين في جدة.

وقال تلفزيون "الاخبارية" السعودي، على حسابه بموقع "تويتر" اليوم، إن ذلك يأتي بعد أنباء عن حادثة في المقبرة، مشيرا إلى أن الحالة مستقرة.

وكان مسؤول فرنسي صرح بوقوع عدة إصابات جراء انفجار وقع لدى إحياء ذكرى للحرب العالمية الأولى في مدينة جدة السعودية بحضور دبلوماسيين أجانب.

وأوضح المسؤول أن الهجوم وقع بعبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين بالمدينة خلال مراسم تقام سنويا لإحياء ذكرى هدنة عام 1918 التي أنهت الحرب.

وقال المسؤول إن القنصل الفرنسي وغيره من الدبلوماسين الأجانب كانوا يشاركون في المراسم، ولم تتوافر على الفور أنباء عن جنسيات المصابين أو مدى خطورة إصاباتهم.

وأكد المسؤول أن "فرنسا تدين بشدة هذا الهجوم الجبان وغير المبرر".