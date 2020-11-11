مصادر يمنية: مليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية بالحديدة

أفادت مصادر محلية يمنية، بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية قصفت مناطق وأحياء سكنية بقذائف الهاون المدفعية والأسلحة المتوسطة مديرية الدريهمي بالحديدة غربي البلاد.

وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن القصف أدى إلى نزوح عدة عائلات من قرية القازة الواقعة جنوب غرب مديرية الدريهمي بالحديدة غربي اليمن، مؤكدة أن عددا من العائلات اضطرت إلى النزوح متجهة إلى مناطق آمنة، وذلك خوفا على أرواحهم نتيجة القصف المستمر.

يذكر أن عشرات آلاف من العائلات نزحوا من منازلهم منذ انطلاق الهدنة الأممية، جراء قصف ميليشيات الحوثي الإجرامية على مساكنهم وتحويل بعضها الآخر إلى ثكنات عسكرية، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

يأتي ذلك بالتزامن مع عقد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونهما) اجتماعا في مدينة المخا الساحلية، غربي اليمن، مع فريق الحكومة الشرعية بلجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، في تحرك أممي لخفض التصعيد الذي أشعلته ميليشيات الحوثي، واستهدف تفجير الوضع عسكريا في كافة قطاعات وجبهات الحديدة.