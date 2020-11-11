نائب رئيس البرلمان العربي يعزي البحرين ملكا وحكومة وشعبا في وفاة رئيس الوزراء

تقدم النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب علاء عابد، بخالص العزاء إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعادل العسومي رئيس البرلمان العربي، وشعب وحكومة وبرلمان مملكة البحرين، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رحمه الله، الذي وافته المنية صباح اليوم /الأربعاء/، بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجازات.

وقال عابد - في برقية بعث بها إلى قيادات وحكومة وبرلمان مملكة البحرين - : "إن مملكة البحرين والأمة العربية والعالم بأسره، فقد قامة كبيرة من قامات الأمة العربية وشخصية مهمة في تاريخ مملكة البحرين والأمة العربية والعالم، وإنه كرس حياته خدمةً لمملكة البحرين وشعبها الذي عاش في وجدانه يدافع عن مصالحه وحقوقه ومكتسباته.

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربي أن: "الواقع والتاريخ يشهدان على مواقف الأمير الراحل تجاه قضايا مملكة البحرين والأمة العربية"، متوجها بالدعاء إلى الله عز وجل،أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم قيادات وشعب وأسرة الفقيد الراحل الصبر والسلوان.