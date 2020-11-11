روحاني يلمح إلى الاستعداد للتعاون مع بايدن

ألمح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إلى استعداد بلاده للتعاون مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول، في إشارة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، :"نشعر أن الاجواء مهيئة لإقامة علاقات أوثق وأفضل مع جميع الدول الصديقة"، مضيفا أن "مشكلة الإدارة الأمريكية الحالية هي أنها لم تكن على دراية كافية بالسياسة الدولية وكانت تنفذ آراء المتطرفين في الداخل والكيان الصهيوني".

وقال :"سياسة إيران قائمة على احترام حقوق الشعوب وإنهاء الأحادية ... وهذه السياسة التي اتبعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأمس ستنتهجها اليوم وغدا، والأمر متروك للإدارة الامريكية في الاقتراب من هذه السياسات أو الابتعاد عنها".

وأضاف :"هدفنا هو رفع عبء العقوبات الأمريكية عن كاهل الشعب الإيراني ... وهذا الهدف يتوافق مع المصالح الوطنية".

وقال إن إيران مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، بشرط عودة بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ، ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس الحالي دونالد ترامب.