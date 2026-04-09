أكد حلمي طولان، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا، والتي أُقيمت مساء الثلاثاء وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال حلمي طولان في برنامج «يا مساء الأنوار» في قناة MBC مصر 2، إن «الكرة ركلة جزاء واضحة، ولم يكن هناك داعٍ للجوء إلى تقنية الفيديو، خاصة أن يد اللاعب كانت خارج إطار جسمه».

وأضاف أن فريق سيراميكا قدم أداءً جيدًا لا يستحق عليه الخسارة، مشيرًا إلى أن التعادل يُعد نتيجة عادلة بين الفريقين، رغم أحقية الأهلي في ركلة جزاء «صحيحة بنسبة 100%».

وتطرق طولان للحديث عن مستوى أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن مستواه مع الزمالك كان أفضل بكثير مقارنة بفترته الحالية، موضحًا أن اللاعب كان يؤدي بأريحية داخل الزمالك، بينما زادت عليه الضغوط بعد انتقاله، خاصة مع الحديث عن المقابل المادي وتوقعات الجماهير.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الضغوط داخل الأندية الجماهيرية تختلف بشكل كبير عن غيرها، وهو ما ينعكس على أداء اللاعبين داخل الملعب.