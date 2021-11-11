 المنتخب يختتم تدريباته أستعدادًا لموادجهة أنجولا - بوابة الشروق
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المنتخب يختتم تدريباته أستعدادًا لموادجهة أنجولا

كريم صلاح
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 10:10 م | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 10:10 م

أدى المنتخب الوطني مساء اليوم تدريبه الأخير على الملعب الرئيسي لستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا استعدادًا للقاء منتخبها في الثامنة مساء غد ( التاسعة في القاهرة ) ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم.

شارك في المران الذي اتسم بالجدية جميع اللاعبين الـ 25 وظهروا جميعًا بشكل فني وبدني جيد.

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت مساء أمس إلى أنجولا على متن طائرة خاصة بعد أن خاص الفريق المران صباحًا.

وشهد الاجتماع الفني للمباراة والذي عقد اليوم الاتفاق على ظهور المنتخب بالطاقم الأبيض في مباراة الجمعة.


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