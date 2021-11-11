جنوب أفريقيا على مشارف المرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا لكأس العالم

أصبح منتخب جنوب أفريقيا على مشارف الصعود للمرحلة النهائية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، المقررة في قطر العام المقبل، بعدما حقق فوزا ثمينا وصعبا 1 / صفر على ضيفه منتخب زيمبابوي، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات بالتصفيات، التي شهدت أيضا تعادل منتخب إثيوبيا 1 / 1 مع ضيفه منتخب غانا.

وواصل منتخب جنوب أفريقيا صدارته للترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب غانا، قبل لقائهما المرتقب يوم الأحد المقبل على ملعب المنتخب الغاني في الجولة الأخيرة للمجموعة، فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الثالث بأربع نقاط، وظل منتخب زيمبابوي قابعا في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.

ويدين المنتخب الجنوب أفريقي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه تيبوهو موكيانا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 26.

وستكون مواجهة غانا وجنوب أفريقيا حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل عن تلك المجموعة للمرحلة النهائية، حيث يتعين على المنتخب الغاني حصد النقاط الثلاث، فيما يكفي منتخب جنوب أفريقيا التعادل فقط.

وكان منتخب غانا أهدر نقطتين ثمينتين في صراع التأهل، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع مضيفه منتخب إثيوبيا في وقت سابق اليوم.

وبادر منتخب غانا بالتسجيل عن طريق نجمه أندريه أيو في الدقيقة 22، غير أن جيتانيه جيبيتو، أحرز هدف التعادل للمنتخب الإثيوبي في الدقيقة 72.

يذكر أن الفائز بصدارة المجموعة سوف يصعد للمرحلة النهائية للتصفيات، حيث يلاقي أحد متصدري المجموعات التسع الأخرى في لقائين ذهاب وعودة، لتحديد المتأهل لمونديال قطر.