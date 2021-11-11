استطلاع: تقدم حزب جيرب قبيل الانتخابات العامة في بلغاريا

حصل حزب جرب الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، على دعم 24.1% من الناخبين الذين حسموا أمرهم قبل الانتخابات العامة المقررة يوم الأحد، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة ألفا للأبحاث في صوفيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نتائج الاستطلاع أن حزب مستمرون في التغيير "بي.بي" حل في المركز الثاني بحصوله على نسبة 16.5% من الأصوات في الاستطلاع، ويليه الاشتراكيون بنسبة 16%.

وحصل التحالف البلغاري الديمقراطي المناهض للكسب غير المشروع على 10.2% من الأصوات، في حين حصل حزب آي.تي.إن المناهض للمؤسسة بزعامة المغني ستانيسلاف تريفونوف على 9.9% وحركة الحقوق والحريات التي تمثل بشكل تقليدي العرق التركي على 9.8%.

وتصدر الرئيس الحالي رومين راديف الاستطلاع فيما يتعلق بالمنافسة على منصب الرئيس بحصوله على نسبة 46.4% من الأصوات، يليه مرشح حزب جيرب أناستاس جيردجيكوف بنسبة 28.3%.

ويحتاج راديف للحصول على 50% من الأصوات على الأقل في الانتخابات مع مشاركة ما لا يقل عن 50% من الناخبين للفوز دون الحاجة لجولة إعادة.

أجري الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر، وشمل عينة من 1017 شخصا.