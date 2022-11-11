بايدن: مصر اتخذت موقفا رائعا بالنسبة للقضية الفلسطينية وتحدثت بصوت عال ضد ما يجري

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاستضافة في مصر التي وصفها بأنها «أم الدنيا»، مؤكدًا أن شرم الشيخ المكان المناسب لانعقاد قمة المناخ.



وأضاف خلال لقاء مع الرئيس السيسي، مساء الجمعة: «شكرا على تذكيرنا بالحاجة الملحة لمعالجة قضية تغير المناخ، ندرك أهمية هذا الموضوع، وأرسلنا المبعوث الأمريكي جون كيري للتعامل مع القضية».



وتوجه بالشكر لمصر على دورها الوسيط فيما يتعلق بالوضع في غزة، مضيفًا: «فيما نواجه حرب روسيا على أوكرانيا، مصر اتخذت موقفًا رائعًا بالنسبة للقضية، وتحدثت بصوت عال ضد ما يجري».



وتابع: «نتحدث بشأن العديد من القضايا المشتركة اليوم، ونستمر في حوارنا بشأن قضية حقوق الإنسان، من الصعب تصديق أنه مرت 100 عام على العلاقات المشتركة بين البلدين، وأتمنى بنهاية الزيارة أن تكون العلاقات أقوى، ونكون أقرب من بعضنا البعض، وشكرا على الاستضافة».



وفي وقت سابق، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مدينة شرم الشيخ اليوم، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في قمة المناخ العالمية COP27، التي تستضيفها مصر هذا العام.



وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.



وغادر الرئيس الأمريكي مطار شرم الشيخ، بعد أن ركب السيارة المخصصة له بصحبة «بلينكن»، ثم التقى الرئيس السيسي، في بمركز تونينو لامبورجيني الدولي للمؤتمرات، حيث يعقدان لقاء لمدة 20 دقيقة.



وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، أن بايدن ينطلق إلى «كوب27»، ويحمل معه زخما تاريخيا بشأن المناخ، وذلك بفضل إقرار قانون خفض التضخم وغيره من الخطوات المهمة الأخرى التي تضع الولايات المتحدة دوما على طريق نحو تحقيق طموحاتها وأهدافها للطاقة النظيفة.



وأضاف أنه من المقرر أن يتحدث الرئيس الأمريكي خلال زيارته مصر، ومشاركته في قمة المناخ عن التزامه الشخصي بمعالجة أزمة المناخ، ويسلط الضوء على بعض التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة في الداخل، وفى حشد العمل الدولي لمكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء العالم.