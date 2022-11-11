سانشيز وموتينيو أبرز الغائبين عن قائمة البرتغال لخوض كأس العالم

خرج ريناتو سانشيز، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، من قائمة المنتخب البرتغالي المشارك في بطولة كأس العالم، لينضم إلى جواو موتينيو، ثاني أكثر لاعب مشاركة مع منتخب بلاده، إلى قائمة المستبعدين من الفريق المسافر إلى قطر.

كان سانشيز قد شارك في 32 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي منذ عام 2016، وقد فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة أمم أوروبا بنفس العام، والتي توج بها منتخب بلاده في النسخة التي أقيمت في فرنسا.

وانضم زملاء سانشيز في باريس سان جيرمان، فيتينيا وبيريرا ونونو مينديز لقائمة المنتخب البرتغالي للمشاركة في البطولة، حيث سيواجه الفريق كل من غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة.

على الجانب الأخر، تم استبعاد لاعب الوسط موتينيو الذي شارك في 146 مباراة مع المنتخب البرتغالي، ولا يوجد لاعب آخر شارك في مباريات دولية أكثر منه سوى كريستيانو رونالدو الذي شارك في 191 مباراة دولية، فيما تم استدعاء زملائه في وولفرهامبتون الإنجليزي، روبن نيفيز وماتيوس نونيز.

ورغم معاناته من موسم صعب مع مانشستر يونايتد، سيقود رونالدو البرتغال في قطر، حيث يسعى لأن يكون أول لاعب يشارك في خمس نسخ من نهائيات كأس العالم.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 37 عاما واحدا من أربعة لاعبين فقط يهزون الشباك في أربع نسخ مختلفة بالبطولة، إلى جانب كل من البرازيلي بيليه والألماني أوفي زيلر ومواطنه ميروسلاف كلوزه.

وجاءت كل أهداف رونالدو السبعة في كأس العالم في دور المجموعات، غير أن اللاعب، الأكثر تسجيلا في تاريخ البطولة، فشل في هز الشباك خلال مشاركته في ستة أدوار لخروج المغلوب .

وجاءت قائمة البرتغال كالتالي:-

دييجو كوستا (بورتو) جوزي سا (وولفرهامبتون) روي باتريسيو (روما) ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد) جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) دانييلو بيريرا (باريس سان جيرمان) بيبي (بورتو) روبن دياز (مانشستر سيتي) أنطونيو سيلفا (بنفيكا) نونو مينديز (باريس سان جيرمان) رافائيل جويريرو (بوروسيا دورتموند) جواو بالينيا (فولهام) روبن نيفيز (وولفرهامبتون) برناردو سيلفا (مانشستر سيتي ) برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) جواو ماريو (بنفيكا) ماتيوس نونيز (وولفرهامبتون) أوتافيو (بورتو) فيتينيا (باريس سان جيرمان) ويليام كارفاليو (ريال بيتيس) أندري سيلفا (لايبزج) كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) جونزالو راموس (بنفيكا) جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد) رافائيل لياو (ميلان) ريكاردو هورتا (براجا).