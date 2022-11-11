السجن 15 عامًا لمتهم بقتل أخر لإخفاء علاقة غير شرعية في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، اليوم الخميس، شخص "قهوجي"، بالسجن لمدة 15 عامًا؛ لاتهامه بقتل أخر "طالب" لإخفاء علاقة غير شرعية بينهما، وذلك في القضية المقيدة برقم 39475 لسنة 2021 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة؛ يفيد العثور على جثة شخص مقتولًا إثر التعدي عليه داخل شقة سكنية في نطاق دائرة القسم.

وكشفت بالتحقيقات المدعومة بتحريات ضباط المباحث عن وجود علاقة "مثلية" جمعت بين المتهم والمجني عليه، وعلى إثر نشوب مشادة كلامية بينهما، طلب الأخير من الأول إنهاء تلك العلاقة، وإلا كشف أمره.

وأضافت التحقيقات المدعومة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وعلى أثر ذلك التهديد كتم المتهم فم المجني عليه بوضع يده على عنقه، ثم أجهز عليه بكلتا يديه حتى سقط على الأرض مغشيًا عليه، وظل يتعدى عليه حتى فارق الحياة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته أقر بتفاصيل الواقعة قائلا: "عصرت عنقه حتى أغشى عليه، وأجهزت عليه برطم رأسه أرضًا إلى أن فارق الحياة قاصدًا إزهاق روحه خشية افتضاح علاقتنا".

وبتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أشرف حمدي أبوزينة، وأحمد محمود إبراهيم، وسكرتارية الجنايات، عادل عزت.