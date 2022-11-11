الإمارات تبدأ تبادل تعويضات الكربون في أبوظبي

تبدأ الإمارات قريبا أول تبادل للائتمان الكربوني،وهي بصدد اتخاذ موقف أشد صرامة بشأن كشف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث تتطلع البلاد إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، كما تستعد لاستضافة قمة مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة (كوب 28) العام المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



ومن المقرر أن يطلق سوق أبوظبي العالمي تبادل تعويض الكربون الطوعي "في غضون أسابيع"، وفقا لما ذكرته ميرسيدس بيلا مونسيراتي رئيسة قطاع التمويل المستدام في السوق، على هامش "كوب27" في شرم الشيخ شرقي مصر.



وأضافت: "تعتزم عدة مؤسسات مالية بارزة وشركات سلع المشاركة".



وستقوم شركة "إير كاربون" للتبادل الرقمي، مقرها سنغافورة، بتشغيل هذا النشاط. وأطلقت السعودية أول مناقصة للتبادل تعويضات الكربون في المنطقة الشهر الماضي.



ويمكن من خلال هذا أن تشتري الشركات أرصدة لتعويض بعض الانبعاثات التي تنتجها.