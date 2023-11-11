قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنّ جيش الاحتلال قصف مجمع الشفاء الطبي بقنابل الفوسفور الأبيض (المحرم دوليا).

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن قطاع غزة يعيش كارثة غير مسبوقة في التاريخ الفلسطيني، لا سيما من حيث محاصرة المستشفيات وقصفها.

وأشارت إلى أن المجازر الإسرائيلية ضد الكوادر الطبية والمرضى والنازحين تحدث على مرأى العالم أجمع.

ولفتت إلى توقف 20 مستشفى من بين 35، عن العمل بشكل تام، وأصبحت هذه المستشفيات غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى سواء بسبب استهدافها من قِبل قوات الاحتلال مباشرة أو بسبب نفاد الوقود منها وانقطاع الكهرباء أو بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال.

وأكدت إنهاك الطواقم الطبية التي تعمل على مدار الساعة منذ أكثر من 36 يوما بشكل متواصل منذ بداية الحرب على غزة.

ولليوم الـ36 على التوالي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، غاراته العنيفة على قطاع غزة؛ ما خلَّف شهداء وجرحى.

كما يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء عنه بشكل كامل مساء الجمعة نتيجة نفاد الوقود.