ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب في الدقهلية

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط شقة تديرها سيدة في الأعمال المنافية للآداب بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة محافظة الدقهلية، وبداخلها 4 سيدات وشخصين حال قيامهما بممارسة الرذيلة مقابل أجر مادي، وعثر بحوزة صاحبة المسكن على أقراص منشطات جنسية، وآخر على مادة الشابو المخدرة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، بقيام سيدة تدعى"م.ع.ن"، 40 عاما، لا تعمل ومقيمة بمنطقة البحر الصغير بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة باستخدام مسكنها لممارسة الرذيلة، واستقطاب النسوة وتقديمهم لممارسة الدعارة بمقابل مادي لراغبي المتعة الحرام.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تشكلت حملة مكبرة من ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة وبمداهمة الشقة، تمكنت الحملة من ضبط كل من: "م.ع.ن"، 40 عامًا، لا تعمل، و"م.م.هـ"، 24 عاما، ربة منزل ومقيمة ديبو عوام مركز المنصورة، و"ص.م.ص"، 39 عاما، ربة منزل ومقيمة قرية نقيطة مركز المنصورة، و"إ.ع.ح.ح"، 29 عاما، ربة منزل ومقيمة بالمنزلة، و"م.ن.ط"، 38 عاما، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية ومقيم المنصورة، و"ج.ن.م"، 32 عاما، لا يعمل ومقيم بالمنصورة، وحال تواجدهم جميعا بالشقة محل سكن المتهمة الأولى.

وعثر بحوزة المتهمين على 6 هواتف محمولة، و17 كيس بلاستيك لجوهر الشابو المخدر، وميزان حساس، وكمية من المنشطات الجنسية.

واعترفت المتهمة الأولى في محضر الشرطة استخدامها الشقة محل سكنها في الأعمال المنافية للآداب، واستقطاب الرجال راغبي المتعة الحرام لممارسة الرذيلة معهن من راغبي المتعة الحرام دون تمييز بمقابل مادي.

واعترفت المتهمة بحيازتها للمنشطات الجنسية بقصد الاتجار، فيما اعترف المتهم الثاني بحيازته لجوهر الشابو المخدر بقصد الاتجار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12450، جنح قسم شرطة ثان المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.