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كثفت الطائرات الإسرائيلية مساء الجمعة، هجماتها ضد مستشفيات قطاع غزة حيث واصلت غاراتها على محيط مستشفيات الشفا والإندونيسي والعودة والقدس والرنتيسي للأطفال.

وليل الجمعة / السبت، شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة بالقرب من المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وفق وكالة الأناضول.

وقال بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة: «سلسلة غارات عنيفة من طيران الاحتلال بالقرب من المستشفى الإندونيسي شمال غزة»، دون مزيد من التفاصيل.

وأكدت وزارتا الداخلية والصحة في قطاع غزة، مساء الجمعة، تعرض محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة لقصف عنيف من قوات الاحتلال.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، يتخللها إطلاق قنابل فوسفورية.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت صحيفة فلسطين المحلية، باندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومة قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، الذي يعد الأكبر في القطاع، وكان مأوى لآلاف النازحين من مناطق شمال القطاع،

وأضافت أن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا في محيط مجمع الشفاء، كما أن هناك تحليق طيران إسرائيلي بشكل منخفض في سماء المجمع، مع إطلاق النار والقذائف بكثافة.

وشهد مجمع الشفاء نزوح فلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، وكانوا بداخله ضمن آلاف آخرين، على خلفية بلاغات وإنذارات إسرائيلية تطالب بإخلاء شمال القطاع.

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال بزعم وجود مقر للمقاومة الفلسطينية فيه، وهو ما نفته حكومة غزة مرارا.