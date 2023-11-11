ألمانيا تزيد من قيمة مساعداتها الإنسانية للأراضي الفلسطينية بمقدار 38 مليون يورو

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن زيادة قيمة مساعدات بلادها الإنسانية للأراضي الفلسطينية بمقدار 38 مليون يورو، نظرا لمعاناة السكان المدنيين في قطاع غزة.

جاء هذا الإعلان بعد لقاء السياسية المنتمية إلى حزب الخضر مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في رام الله في الضفة الغربية اليوم السبت.

وأوضحت بيربوك، أن بلادها ستوفر بذلك ما مجموعه 160 مليون يورو للأراضي الفلسطينية في العام الجاري.

وأكدت بيربوك، أن " كل حياة متساوية في القيمة، وكل إنسان في إسرائيل وكل إنسان في فلسطين له الحق أن يعيش في سلام وأمان"، مشيرة إلى أن الهدن الإنسانية تمثل خطوة أولى مهمة بالنسبة للسكان في غزة، وأردفت: "يجب الاستمرار في توسيع نطاق هذه الهدن"، وطالبت بتأمين الإمدادات ولاسيما للمستشفيات في شمال قطاع غزة.

وتعتزم بيربوك، عقد لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، وزعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد، في تل أبيب في وقت لاحق من مساء اليوم السبت.

كما تعتزم عقد لقاء مع السياسي المعارض بيني جانتس الذي انضم حاليا إلى مجلس الحرب برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتبحث بيربوك، في جولتها الأوسطية وضع المحتجزين لدى حركة حماس والموقف الإنساني للمدنيين في قطاع غزة، والبحث عن طريق لتحقيق سلام محتمل عبر حل الدولتين.

يذكر أن عدد المحتجزين لدى حماس يبلغ نحو 240 شخصا، وحسب عائلات المحتجزين، هناك نحو 20 شخصا من المحتجزين يحملون الجنسية الألمانية.