إسلام آباد تطلق حملة توعية للحد من انتشار حمى الضنك

شهدت العاصمة الباكستانية إسلام أباد، اجتماعا للتوعية بمخاطر مرض حمى الضنك والحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية مكثفة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية، اليوم السبت، أن مساعد نائب مفوض الشؤون الصحية في إسلام أباد عثمان أشرف، عقد اجتماعا للمراجعة، جمع بين مسئولي الصحة في المنطقة والمفوضين المساعدين ومسئولي الإدارات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين للحد من انتشار حمى الضنك.

وسلط الاجتماع الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير وقائية مكثفة، تشمل تحسين الصرف الصحي وإدارة النفايات وحملات التوعية العامة.

وشدد أشرف، على أن اليقظة والتدابير الاستباقية لها أهمية قصوى لحماية الصحة العامة، موجها السلطات إلى تعزيز جهود الصرف الصحي في مختلف مناطق المدينة، وضمان إزالة النفايات على الفور ومنع تراكم المياه في مناطق تكاثر البعوض المحتملة مثل ورش العمل ومحلات الإطارات وغيرها من الأماكن المهملة.

واختتم الاجتماع بالإعراب عن الشعور المتجدد بالحاجة الماسة والالتزام الجماعي تجاه مكافحة حمى الضنك.

وتعهدت السلطات بالعمل جنبا إلى جنب، وتنفيذ تدابير وقائية فعالة ونشر المعلومات الهامة للجمهور من خلال تعزيز نهج تعاوني وإعطاء الأولوية لرفاهية سكان إسلام أباد.