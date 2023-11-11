مدير صحة غزة: إذا بقينا أحياء حتى الصباح سنقيم مقبرة جماعية في مجمع الشفاء

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قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، إن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يحقق نصرًا وهميًا بأخذ صورة سلفي من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن البرش قوله - الجمعة: «إذا بقينا من الأحياء.. (اليوم) سنقيم مقبرة جماعية في مجمع الشفاء لدفن الشهداء لأننا لا نستطيع الخروج لدفنهم».

وفي وقت سابق، طالب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، كافة الأطراف العربية والدولية إلى التدخل الفوري لوقف استهداف مستشفيات غزة وشمال غزة.

ودعا كافة المؤسسات الأممية بالحضور فورا إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة لحماية المنظومة الصحية وتمكينها من القيام بمهامها الإنسانية البحتة

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، انقطاع الكهرباء والماء والاتصالات، عن المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.

جاء ذلك بالتزامن مع تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مختلف مستشفيات قطاع غزة.