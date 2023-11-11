أمين منظمة التعاون الإسلامي: حل القضية الفلسطينية يتطلب جهودا مشتركة لوضع حد للاحتلال

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إن إسرائيل دولة احتلال وعليها الالتزام بالقوانين الدولية.

وأضاف خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالسعودية، والتي تبحث الأوضاع في قطاع غزة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يتطلب جهودا مشتركة للوصول إلى حل سملي يسمح بوضع حد للاحتلال.

وأشار إلى أن المسار الوحيد المناسب في هذا الإطار هو مسار حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية.

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية الإسلامية، استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.