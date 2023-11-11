قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الأطقم الطبية والجرحى والنازحين لم يغادروا محمع الشفاء الطبي منذ أمس، منوهًا أن الاحتلال يصعد استهدافاته للمكان منذ أمس الجمعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن «الاحتلال منذ أمس، يقصف داخل وحول المجمع وطلب الإخلاء، لكنهم رفضوا الإخلاء إلا بشروط أهمها وجود ممر آمن تحت رقابة المؤسسات الطبية، والإخلاء نحو مستشفيات تستطيع تقديم خدمة لهؤلاء الجرحى».

وأعلن عن استشهاد ٩ مرضى منذ بداية الحصار الإسرائيلي؛ بينهم ٢ كانوا في العناية المركزة، وطفلين في الحضانة، و٥ استشهدوا لعدم توافر الخدمة بعد توقف المولد الأخير في المحمع، والذي كان يشكل شريان حياة.

ونوه أن «المجمع بلا ماء أو كهرباء أو طعام»، مضيفًا: «لا مقومات حياة، وكما تسمعون القصف متواصل في محيطه وحوله، الاحتلال يحاصر المستشفى من كل الجهات بالأحزمة النارية، والقناصة استهدفوا العناية المركزة».