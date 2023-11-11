اليابان تتعهد بأن تأخذ زمام المبادرة لعلاج الأزمة الإنسانية في غزة

قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، إن بلادها ستأخذ زمام المبادرة في الجهود العالمية لعلاج الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وسط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وصرحت في مقابلة مع وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، بأن اليابان ستتواصل بشكل استباقي مع الدول المعنية من أجل تحقيق حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل لحل صراعهما الطويل الأمد.

وأكدت أن اليابان يمكنها إجراء حوار مع إسرائيل وفلسطين ودول الشرق الأوسط، مضيفة: «سنهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والمساعدة في تخفيف التصعيد على المدى القصير، والتواصل معهم لتحقيق حل الدولتين على المدى الطويل».

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، دعت كاميكاوا ونظراؤها من مجموعة السبع إلى هدن إنسانية لتمكين المدنيين في قطاع غزة من الفرار وتسهيل تقديم المساعدات إلى القطاع.