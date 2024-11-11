قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة حضور الطلاب بالمدارس تبلغ حاليا نحو 85%، بعد تنفيذ الضوابط الأخيرة، وخاصة إعادة تفعيل أعمال السنة واعتماد لائحة التحفيز والانضباط.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة بشأن ملف التعليم.

وأوضح الوزير، أن نسبة الحضور فى العام الماضى كانت ما بين 9 إلى 10 فى المائة، بسبب العجز فى عدد المعلمين وارتفاع الكثافات بالمدارس، متابعا، كل ذلك انتهى بنسبة كبيرة، حيث لم يعد هناك كثافات زائدة فى المدارس سوى عدد 46 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بالعجز في المعلمين، أكد وزير التربية والتعليم، أنه تم حلها بنسبة 90%.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن القرارات التعليمية تأتي في ضوء الاستراتيجية التنمية 2030، مشيرا إلى أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة من خلال الحفاظ على التعليم، باعتباره الضامن للحفاظ على الماضي، والبناء في المستقبل.

وأوضح عبد اللطيف، أن سياسات الوزارة الحالية استكمالا لمجهودات الدولة للنهوض بالعملية التعليمية، أملا في تحقيق تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من طبيعة الوظائف في الحاضر والمستقبل.

وأشار إلى الوقوف على تحديات العملية التعليمية من خلال دراسة شاملة من المركز القومي للبحوث التربوية، فضلا عن زيارة 20 محافظة للوقوف على الأوضاع في نحو 160 مدرسة، ولقاء أكثر من 10 آلاف كادر تعليمي من مدرسين ومدراء وتوجيه.

ولفت إلى أن هناك مدارس ثانوية عددها 2500 مدرس منذ 3 سنوات مجهزة بأحدث الشاشات في العالم، مشيرا إلى مشكلات نقص المعلمين والكثافة الطلابية، وما حدث في الفترة الماضية لإنهاء الأزمات.