هجوم إسرائيلي يستهدف محيط منطقة شنشار بريف حمص الجنوبي

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، بورود معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي اليوم الاثنين، في محيط منطقة شنشار بريف حمص الجنوبي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى دوي انفجارات في مستوع عسكري بريف حمص الجنوبي، يعتقد أنها ناجمة عن غارات إسرائيلية.

🔴مراسلة سانا: معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي في محيط منطقة شنشار بريف حمص الجنوبي



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. — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) November 11, 2024

ويأتي هذا الهجوم، بعد يوم واحد من شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وقال الجيش السوري في بيان، أمس الأحد، إن العدوان إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة عشرين آخرين بجروح، ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة.